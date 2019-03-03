В Саранске прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

В Саранске состоялось заседание республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В ходе указанного заседания были подведены итоги деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних за прошлый год.

Кроме того, были определены основные цели деятельности в рассматриваемой сфере на текущий год.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Мордовии полковник полиции Владислав Пинаев довел до участников заседания информацию об имеющихся проблемных вопросах в рамках межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по предупреждению правонарушений и преступлений несовершеннолетних.

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Источник: 13.мвд.рф