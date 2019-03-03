В Саранске стартовал новый сезон по ВМХ-спорту

В Саранске проходят соревнования по ВМХ-спорту.
Традиционно новый сезон российского ВМХ-спорта начинается в Саранске. Нынешние состязания представляют собой первый этап Кубка России. Стоит отметить, что последний этап соревнований также будет проведен в Саранске в октябре.
Новый сезон открыли 310 спортсменов из нескольких регионов России и Белоруссии. Возраст участников соревнований составляет от 6 до 28 лет.
Стоит отметить, что уже на следующей неделе в Саранске пройдут новые соревнования по рассматриваемому виду спорта.
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Источник: info-rm.com