В Саранске стартовал новый сезон по ВМХ-спорту

В Саранске проходят соревнования по ВМХ-спорту.

Традиционно новый сезон российского ВМХ-спорта начинается в Саранске. Нынешние состязания представляют собой первый этап Кубка России. Стоит отметить, что последний этап соревнований также будет проведен в Саранске в октябре.

Новый сезон открыли 310 спортсменов из нескольких регионов России и Белоруссии. Возраст участников соревнований составляет от 6 до 28 лет.

Стоит отметить, что уже на следующей неделе в Саранске пройдут новые соревнования по рассматриваемому виду спорта.

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Источник: info-rm.com