В Саранске пройдет финальный тур чемпионата России по волейболу

В Саранске в скором времени пройдет второй финальный тур чемпионата России по волейболу.

Указанные соревнования будут проводиться в период с 8 по 10 марта.

Волейбольная команда «Сарансккабель Мордовия – СШОР» 8 марта проведет игру с ВК «Волжанин» из Костромы. 9 марта саранские спортсмены померяются силами с игроками ВК «Медина – Атлетик» из Люберец. 10 марта команда из Саранска сыграет с ВК «Тамбов».

По результатам первого финального тура саранские волейболисты с семью очками делят третье и четвертое места в турнирной таблице с ВК «Полимер» из Десногорска.

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