В Саранске горела машина такси

В Саранске произошло возгорание машины такси.

Указанное происшествие произошло вечером 3 марта на территории Октябрьского района города. Возле дома №5, который расположен по адресу – улица Волгоградская, загорелась машина такси марки «Лада-Гранта». Площадь распространения пламени составила 2 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание транспортного средства.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru