В Саранске пьяный автомобилист протаранил машину под управлением мужчины, лишенного прав

В Саранске пьяный автомобилист протаранил машину, которой управлял мужчина, лишенный водительского удостоверения.

Происшествие произошло в ночь на 3 марта на территории Ленинского района города. На пересечении улиц Пролетарской и Полежаева 35-летний водитель автомобиля марки УАЗ, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Лада-Гранта», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

42-летний пассажир «Гранты» доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

42-летний мужчина, управлявший «Ладой», ранее был лишен водительского удостоверения.

Ранее сообщалось, что в Мордовии в ДТП с участием автобуса и легковушки погибли два человека.

Источник: гибдд.рф