В Саранске пенсионерка пойдет под суд за продажу самогона

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 70-летней пенсионерки, которая продавала самогон.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 70-летняя гражданка, проживающая в доме, расположенном по адресу – улица Набережная, продавала самогон. Ранее пенсионерка была подвергнута административному наказанию за аналогичное правонарушение.

В скором времени 70-летняя жительница Саранска предстанет перед судом.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф