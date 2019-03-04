В Саранска была изъята из оборота фальшивая денежная купюра

В Саранске был зафиксирован факт сбыта поддельной денежной купюры.

В отдел полиции №4 УМВД РФ по городскому округу Саранск обратилась заведующая кассой одного из банков города, которая сообщила, что во время пересчета выручки, поступившей из магазина, была обнаружена и конфискована поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

При осмотре банкноты были выявлены следующие несоответствия: полное свечение рисунка в инфракрасных лучах, металлизированная нить выполнена путем нанесения краски, шероховатость бумаги, отсутствие радужного свечения, микроперфорация выполнена путем прокола.

Представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф