В одной из колоний Мордовии отремонтировали помещения для свиданий

В исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Мордовии был завершен ремонт помещений для проведения длительных свиданий с осужденными.

В здании пожарного депо за счет собственных средств указанного исправительного учреждения были отремонтированы помещения для проведения длительных свиданий, среди которых жилая комната, кухня и санузел.

Данные помещения предназначаются для осужденных, отбывающих наказание на участке колонии-поселения и трудоустроенных в пожарной части.

Помещения были обставлены новой мебелью и оснащены необходимой бытовой техникой.

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Источник: 13.fsin.su