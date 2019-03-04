В Мордовии осужденные приняли участие в песенном конкурсе

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии прошел отборочный этап ежегодного конкурса песни среди осужденных под названием «Калина красная».

Участницы отборочного этапа впечатлили членов жюри самобытностью, музыкальным талантом и артистизмом.

Победительницей отборочного этапа стала Раиса Лебедева. Осужденная исполнила песню под названием «Мама».

Конкурс «Калина красная» направлен на духовную и социальную реабилитацию осужденных, а также гуманизацию уголовно-исполнительной системы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su