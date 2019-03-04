Главе Саранска стыдно за плохую уборку Октябрьского района города

4 марта в администрации Саранска во время оперативного совещания традиционно были обсуждены вопросы, касающиеся уборки города.

Глава администрации Ленинского района Александр Юткин сообщил, что в возглавляемом им районе в настоящее время имеет место неоднозначная ситуация. Руководитель районной администрации доложил, что на Юго-Западе дворники начали работать с раннего утра, а в центре в это время никакие работы не проводились.

Глава администрации Пролетарского района Александр Кузьмин сообщил, что большинство магистральных тротуаров были убраны вовремя.

В Октябрьском районе города с раннего утра в уборке придомовых территорий принимали участие дворники и специализированная техника только тех управляющих компаний, которые находятся на подряде у ГУК «Октябрьского района».

Директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Игорь Бутяйкин сообщил, что проблем с уборкой центральных дорог в данный момент нет.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что наилучшее качество уборки имеет место в Пролетарском районе. Также градоначальник отметил, что «Пролетарское ЖРСУ» и «Горремдорстрой» в этом году работают отлично. Кроме того, Пётр Тултаев заявил, что ему стыдно за уборку в Октябрьском районе.

Ранее сообщалось, что в Саранске с 4 по 8 марта на некоторых улицах будет ограничено движение транспорта.

Источник: adm-saransk.ru