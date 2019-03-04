Суд сохранил за крупнейшим добытчиком минтая квоту иностранного инвестора

Древнее, но не утратившее до настоящего времени актуальность изречение о том, что закон суров, но это закон, всё чаще и чаще не проходит проверку действительностью.

Дело в том, что многие стандарты, к числу которых можно причислить и законодательную базу, описывают общие случаи, но не учитывают частности или же определенные специфические стечения обстоятельств. Именно такие уловки, которые также можно назвать недосмотром со стороны составителей закона, порой используются определенными лицами в своих целях.

История, подтверждающая правдивость указанных утверждений, произошла с одной рыболовецкой компанией. Как пишет издание РБК, рыболовецкая компания ДМП-РМ сохранила за собой право на владение квотами, разрешающими осуществлять вылов нескольких десятков тон сельди и минтая. Данное право могло быть утрачено на законных основаниях, но и на законных основаниях его удалось отстоять. Ситуация действительно выходит парадоксальная, но подобное впечатление может возникнуть лишь при поверхностном ознакомлении с этой историей.

Федеральная антимонопольная служба ещё весной позапрошлого года начала процедуру лишения указанной компании квот на вылов минтая и сельди. Причиной тому стал тот факт, что компания входила в состав холдинга «Дальморепродукт», основным бенефициаром которого был украинский бизнесмен Дмитрий Дремлюга, а действующее законодательство запрещает иностранным гражданам иметь право, разрешающее осуществлять контроль за выловом более 50% рыбы.

Рыболовецкая компания не согласилась с этим, что вполне логично, поскольку речь идет об очень большой прибыли, и стала доказывать свою правоту. Два раза ДМП-РМ выиграла судебные разбирательства против антимонопольной службы.

В сентябре минувшего года кассационный суд отменил указанные постановления и отправил дело на новое рассмотрение. Как пишет РБК, возникает абсолютно логичный вопрос относительно того, почему столь очевидное с точки зрения закона разбирательство допускает множество различных разночтений и разногласий. Дело в том, что весной 2017 года ДПМ-РМ стала собственностью Русской рыбопромышленной компании Глеба Франка и по этой причине получила формально законное право на сохранение квот, поскольку никаких иностранных инвесторов больше нет.

Около месяца назад весьма неоднозначная история вошла в более-менее конкретное русло. ФАС и рассматриваемая рыболовецкая компания заключили мировое соглашение, основанием для утверждения которого стало упомянутое отсутствие зарубежных инвесторов. 1 марта Арбитражный суд Москвы признал данное соглашение законным.

Русская рыбопромышленная компания и Росрыболовство никак не комментируют сложившуюся ситуацию.

Герман Зверев, возглавляющий Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров, заявил о том, что он надеется на то, что прокуратура попытается отменить постановление суда, поскольку, по его мнению, в данном случае речь идет о той ситуации, когда для одного из участников рынка противозаконно создаются более выгодные условия, что никак не соответствует принципам честной конкуренции.

Источник: www.rbc.ru