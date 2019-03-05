Неизвестный мошенник ограбил 40-летнего жителя Мордовии

40-летний житель Мордовии стал жертвой неизвестного мошенника.

Недавно 40-летнему гражданину позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что финансовая организация одобрила выдачу кредита мужчине, в чем ранее последнему было отказано. Затем якобы работник банка назвал фамилию, имя, отчество, а также персональные данные собеседника. Пострадавший, полагая, что посторонние лица, не имеющие отношения к банку, не могут знать указанную информацию, поверил, что с ним действительно ведет разговор сотрудник финансовой организации.

После этого работник банка попросил мужчину перевести на указанный им счет 15 тыс. рублей, дабы подтвердить свою платежеспособность. Житель Мордовии перечислил денежные средства, после чего мошенник перестал выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф