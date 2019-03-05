Две жительницы Липецкой области подозреваются в ограблении двух пенсионерок из Саранска

Две гражданки цыганской народности подозреваются в ограблении двух пенсионерок из Саранска.

В январе нынешнего года 81-летняя жительница Саранска во время прогулки встретила двух женщин, которые представились сотрудницами социальной службы и сообщили, что старушке полагается продуктовый набор, для получения которого она должна предоставить свои паспортные данные. Пенсионерка пригласила гражданок в свою квартиру, в которой в тот момент находилась её сестра.

Оказавшись в квартире пенсионерки, подозреваемые рассказали пострадавшим о том, что в стране якобы проходит денежная реформа, в рамках которой банкноты старого образца будут заменены на новые. Пенсионерки достали денежные средства в сумме 400 тыс. рублей, которые они копили на свои похороны. Подозреваемые переписали номера банкнот, после чего старушки вернули деньги на прежнее место хранения. Затем одна из якобы сотрудниц социальной службы сообщила о том, что она может сделать массаж. Одна из пострадавших согласилась на сеанс. Во время указанного сеанса вторая мошенница похитила упомянутые денежные средства. После этого гостьи ушли.

В феврале подозреваемые, которыми оказались две гражданки цыганской народности, проживающие в Липецкой области, были задержаны по месту жительства и доставлены в Саранск. Женщины признали свою вину. В отношении мошенниц было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что неизвестный мошенник ограбил жительницу Рузаевки, пытавшуюся снять квартиру.

Источник: 13.мвд.рф