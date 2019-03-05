В Мордовии заместитель начальника исправительной колонии подозревается в получении взятки

В Мордовии заместитель начальника одной из местных исправительных колоний подозревается в получении взятки.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что бывший заместитель начальника исправительной колонии №12 УФСИН РФ по Мордовии в период с мая по сентябрь 2016 года получил от директора коммерческой организации взятку в размере 109,5 тыс. рублей за содействие в заключении государственных контрактов на поставку ткани как с единственным поставщиком.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Мужчина не отрицает свою вину.

В отношении бывшего сотрудника исправительного учреждения была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что в Рузаевке работницу мебельного магазина осудили за мошенничество.

Источник: mordovia.sledcom.ru