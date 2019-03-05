В Мордовии отправится в тюрьму виновник ДТП с двумя погибшими

В Мордовии отправится в тюрьму 29-летний автомобилист, по вине которого произошло ДТП с двумя погибшими.

В ночь на 10 сентября минувшего года 29-летний гражданин, находясь за рулем автомобиля марки «Лексус», на одном из участков трассы, соединяющей Саранск и Ульяновск, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки «Датсун».

Полученные водителем «Датсун» и его пассажиром телесные повреждения оказались смертельными.

Решением Ромодановского районного суда в отношении виновника смертельного ДТП была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы.

Сторона защиты пыталась обжаловать указанное постановление в Верховном суде Мордовии, но судебная коллегия по уголовным дела признала приговор районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru