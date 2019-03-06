В Саранске 23-летний автомобилист устроил ДТП с пострадавшим

В Саранске по вине 23-летнего автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадал 32-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 5 марта на территории Ленинского района города. По предварительной информации, 23-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Мазда», двигаясь по улице Пролетарской, во время совершения обгона потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство врезалось в автомобиль марки ГАЗ. Затем первая машина въехала в автомобиль марки «Шкода».

32-летний водитель ГАЗа доставлялся в МРЦКБ, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Саранске пьяный автомобилист протаранил машину под управлением мужчины, лишенного прав.

Источник: гибдд.рф