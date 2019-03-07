В Мордовии были зарегистрированы два случая кори

На территории Мордовии были зафиксированы два случая кори.

Заболевшими являются двое мужчин, которые некоторое время назад вернулись из Москвы, где работали охранниками на одном из местных предприятий. Один из указанных граждан проживает в Кочкуровском районе, а второй является жителем пригорода Саранска.

По информации регионального отделения Роспотребнадзора, мужчины были госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу.

Все, кто контактировал с больными, получают прививки.

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Источник: 13.rospotrebnadzor.ru