В Мордовии обсудили разработку волоконно-оптических лазеров

Глава Мордовии Владимир Волков и генеральный директор АУ «Технопарк-Мордовия» Виктор Якуба в рамках рабочей встречи обсудили проекты, реализация которых осуществляется в настоящее время.

Виктор Якуба доложил главе региона о том, что в настоящее время специалисты недавно созданной лаборатории волоконно-оптических компонентов и кристаллической оптики разрабатывают волоконно-оптические лазеры для лазерного центра. В данный моменту ведутся переговоры с различными клиниками по разработке медицинских лазеров.

Также в ходе встречи было упомянуто о том, что в ближайшее время Мордовия получит из государственного бюджета денежные средства, которые будут потрачены на создание оборудования для разработки оптоэлектронных приборов нового поколения.

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Источник: vestnik-rm.ru