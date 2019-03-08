В Саранске завершилось первенство республики по биатлону

В первую неделю марта на территории Лыжно-биатлонного центра прошли соревнования на первенство республики по биатлону. 6 и 7 марта на трассах комплекса в юго-западной части Саранска за первые места боролись 32 участника из столицы Мордовии и ее районов, а также спортсмены, приехавшие из Ульяновской области.

6 марта, в среду, в масс-стартах соревновались юноши и девушки 16-19 лет, а накануне Международного женского дня, 7 марта, за медали в гонках сражались биатлонисты 12-15 лет.

Победителями соревнований среди юношей стали Никита Агишев, Данила Пугачев, Данила Юнин. А Любовь Калинина, Валерия Баканова, Анастасия Сухоткина и Евгения Сарычева стали лучшими среди девушек.