Жителям республики разъясняют вопросы о переходе на цифровое эфирное телевидение

Для жителей Мордовия 1 марта 2019 года была открыта региональная горячая линия, с помощью которой население может получить ответы на вопросы по поводу перехода на цифровое телевидение.

Телефонный номер горячей линии: 8-8342-39-29-39

По указанному номеру жители республики смогут узнать полную информацию о правильном выборе и подключении необходимого оборудования, о действующих мерах социальной поддержки населения, о льготных программах операторов спутникового телевидения (для жителей, не попадающих в зону охвата телевидения цифрового). Кроме того, можно оставить заявку на помощь волонтеров в подключении и настройке оборудования.

Режим работы региональной «горячей линии»: с 9:00 до 18:00 (кроме выходных дней), а с 18:00 до 9:00 и выходные дни работает автоответчик.

Кроме того, по бесплатному номеру 8 (800) 220-20-02 круглосуточно работает федеральная «горячая линия» ФГУП «РТРС».