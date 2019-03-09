Глава Мордовии Владимир Волков поздравил женщин с Международным женским днем

8 марта на официальном сайте органов власти Мордовии было опубликовано поздравление с Международным женским днем от Главы РМ.

Владимир Волков обратился к женщинам республики и выразил слова признательности за мудрость и понимание, за надежность и терпение. А также Глава Мордовии поблагодарил их за создание атмосферы любви и доброты, за активное участие в жизни Мордовии, ее социальной сфере, культуре, образовании и духовной жизни.

Редакция издания "Газета 13" присоединяется к поздравлениям и желает своим прекрасным читательницам здоровья, радости и семейного благополучия!

Источник: www.e-mordovia.ru