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Глава Мордовии Владимир Волков поздравил женщин с Международным женским днем

Глава Мордовии Владимир Волков поздравил женщин с Международным женским днем

8 марта на официальном сайте органов власти Мордовии было опубликовано поздравление с Международным женским днем от Главы РМ.

Владимир Волков обратился к женщинам республики и выразил слова признательности за мудрость и понимание, за надежность и терпение. А также Глава Мордовии поблагодарил их за создание атмосферы любви и доброты, за активное участие в жизни Мордовии, ее социальной сфере, культуре, образовании и духовной жизни. 

Редакция издания "Газета 13" присоединяется к поздравлениям и желает своим прекрасным читательницам здоровья, радости и семейного благополучия!

 


Источник: www.e-mordovia.ru