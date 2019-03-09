В Саранске в ночь на 9 марта водитель едва не снес остановку

Ночью с 8 на 9 марта на улице Александр Невского в юго-западной части Саранска произошло происшествие, которые выглядело невероятно зрелищно - легковой автомобиль буквально взлетел на гору из снега на обочине дороги. Сообщение о дорожном происшествие опубликовали очевидцы в городской группе "ВКонтакте".

К счастью, происшествие случилось ночью, о пострадавших не сообщается. Возможной причиной аварии стали плохие погодные условия - ночью был снегопад и продолжающийся уже несколько дней сильный ветер, из-за чего в республике объявляли оперативное предупреждение 8 и 9 марта.

Фото: Олег Лапшин

Источник: vk.com