В Инсаре автомобиль сбил 5-летнюю девочку

В Инсарском районе Мордовии днем 8 марта на улице Коммунистической произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.

25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21120» в 12:00 в Инсаре наехал на перебегавшую проезжую часть 5-летнюю девочку. Затем водитель скрылся с места ДТП, но был задержан. Известно, что девочка перебегала дорогу перед близко движущимся авто в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате аварии ребенок получил травмы и был доставлен в Инсарскую районную больницу в отделение травматологии. Известно, что водитель был трезв.

Источник: Пропаганда ГИБДД РМ