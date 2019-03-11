15-летняя жительница Мордовии сломала нос, поскользнувшись на тротуаре

В Чамзинском районе 15-летняя местная жительница сломала нос в результате падения на ледяном тротуаре.

Указанный инцидент произошел несколько дней назад в посёлке Комсомольский. 15-летняя девочка поскользнулась на ледяном тротуаре. Жительница посёлка сильно ударилась лицом. Девочка обратилась за помощью в больницу. Медики диагностировали у пострадавшей перелом носа. Девочке предстоит пройти длительный курс лечения.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось, что в Саранске ледяная глыба обрушилась на 40-летнего мужчину. Пострадавший получил многочисленные телесные повреждения.