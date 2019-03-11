Команда федерального штаба тотального диктанта 31 марта приедет в Саранск

31 марта в Саранск приедет команда федерального штаба тотального диктанта.

Жители Саранска смогут принять участие в различных конкурсах от организаторов, а также сфотографироваться с расписными транспортными средствами, принимающими участие в автопробеге, посвященном диктанту. Кроме того, горожане получат возможность прослушать научно-популярную лекцию от научного консультанта портала «Грамота.ру» Юлии Сафоновой.

11 марта команда проекта запустила автопробег. Три автомобиля марки ГАЗ стартовали от Дальневосточного федерального университета, расположенного во Владивостоке. За 29 дней команда проекта посетит 27 городов. 13 апреля автопробег завершится в Таллине.

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Источник: totaldict.ru