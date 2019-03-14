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Японские свечи: перспективное знание

В наши дни японские свечи  пользуются доверием со стороны большинства площадок для торговли и систем прогнозирования. Это объясняется двумя факторами: во-первых, высокой информативностью метода, и во-вторых лёгкой подачей сведений о торгах на рынках.

Тем приятнее, что  всеми достоинствами этого мощного инструмента по предсказанию тенденций на рыночных торгах можно пользоваться в полной мере бесплатно.  Главное – уметь это грамотно делать. Вся нужная информация, прямо сейчас, в этом обзоре японских свечей в трейдинге.

 

Немного о начале использования

  На своей родине, в Японии , свечные графики получили распространение ещё в  17 веке.  Именно тогда Хомма Мунэхиса  изобрёл первый свечной график для анализа продаж риса. Однако,  японцы не спешили  делиться с западом своей находкой, превосходящей по точности существующие тогда линейный и барный графики.

  Только в девяностых годах 20-го столетия, Стив Нисон  впервые опубликовал информацию о методе анализа финансовых рынков на основе графиков японских свечей.                                                            

Благодаря этому американскому трейдеру, японские методики прогнозирования биржевых рынков были признаны техническими аналитиками со всего мира. Нисон издал две книги, в которых раскрыл тему построения долгосрочных и краткосрочных прогнозов  на свечных моделях. Он рассказал о свечных формациях, несущих в себе призыв к действию, таких, как:

  • «брошенный младенец»,
  • «молот» ,
  • «надгробье»,
  • «харами»,
  • «утренняя» ,
  • «вечерняя»,
  • падающая  звезда и многие другие.

                                       Анализ японских свечей: устройство свечи

Для того, чтобы научиться анализу японских свечей, нужно понять, как они устроены .  Любая японская свеча состоит из четырёх точек,  обозначающих  цены. Телом свечи называют расстояние от цены открытия до цены закрытия.  Оно , обыкновенно, окрашено  белым или чёрным цветом.  Расстояние же от цены открытия или закрытия до минимальной или максимальной цены называют тенью свечи.

Иногда, случается, что у свечи нет одной или обеих теней. Это происходит , когда цена открытия и закрытия идентичны её максимальному и минимальному значению.

Есть основные параметры свечей, благодаря которым можно даже без глубоких познаний о традиционных моделях свечей, научиться их читать.

                                     Основные параметры для анализа

Размер тела свечи. Находится в прямой пропорциональной зависимости от интереса покупателей или продавцов: чем тело больше, тем давление на рынке выше.

Большая белая свеча расскажет о преобладании покупателей в конце периода.  Темная -  о преобладании продавцов.

Если свеча короткая,  это сигнализирует об ослаблении интереса или застое. Так происходит, когда совпадает количество покупателей и продавцов на рынке, и ещё нет чётко заданного направления дальнейшего движения.

Относительное позиционирование свечи. Расположение большой белой свечи сразу после затяжной тенденции к падению, может говорить о смене направления основного тренда.

Такая же свеча, пробивающая уровень сопротивления может сигнализировать о закреплении нового уровня цен.

Настроение свечи. Все свечи по настроению делятся на три  вида : «бычьи» (обычно белого цвета)  , «медвежьи» (обыкновенно черные), и нейтральные.

Отличить их легко: в случае превышения ценой закрытия цены открытия, говорят, что свеча «бычья». Если же напротив, цена закрытия меньше цены открытия, говорят, что свеча «медвежья».  «Нейтральное» настроение  расскажет о нахождении цены закрытия в диапазоне предшествующей свечи.

Все три настроения могут характеризоваться 3-мя  уровнями: высоким, средним и низким, в зависимости от диапазона закрытия.

Паттерны свечей. Это определённые комбинации  расположения свечей в графике. Паттерны (или модели) могут состоять из одной и более свечей.  Таких комбинаций существует огромное количество, но если их запомнить, то процесс ориентирования в настроениях рынка ускорится в разы.

Таймфрейм. Чем короче временной интервал, тем ниже степень достоверности сведений. Наиболее надёжным для анализа является дневной таймфрейм.

Если изучить хотя бы основные параметры, это уже даст представление о японских свечах, как методе прогнозирования. В дальнейшем, дело остаётся только за временем, которое придётся потратить для более глубокого проникновения в суть анализа. 

  Что же способен дать трейдеру анализ японских свечей? Во- первых, определять возможные места, в которых произойдёт  завершение тренда. Во- вторых, выявлять места разворота трендов. В – третьих, японские свечи помогут открывать сделки со сверхвысокой точностью.