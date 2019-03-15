Тонировка паркетов - простой способ сделать интерьер индивидуальным

Древесина всегда была и остается самым востребованным материалом для декорирования напольных покрытий благодаря своей уникальной природной текстуре, красивым естественным оттенкам и той удивительной атмосфере, которую она привносит в любой интерьер, делая его элегантным и одновременно уютным. Но иногда возникает желание сменить цвет паркета или придать ему новый, свежий оттенок в тон обновленного интерьера. В компании freshparket.ru/tonirovka-parketa знают, как сделать это красиво и недорого, и здесь freshparket.ru/tonirovka-parketa можно подробнее узнать о преимуществах и особенностях этой процедуры, а также ознакомиться с примерами работ.

Тонировка паркета позволяет сохранить и подчеркнуть красоту уникальной природной текстуры древесины, наделив ее качествами дорогих пород дерева, придав ей свежий вид, замаскировав таким образом пятна и возможные неровности, и воплотив в жизнь любые дизайнерские мечты.

Но при тонировке важно не только верно подобрать цвет или оттенок, но и использовать качественные красящие составы (компания Fresh Parket применяет исключительно премиальные лаки и тонировочные составы ведущих европейских производителей). Для достижения оптимального результата не менее важно соблюдать технологию предварительной обработки паркета и нанесения тонирующих составов.

Специалисты сначала проводят тщательную шлифовку паркета профессиональными шлифовальными машинами для придания ему идеальной гладкости. Попутно при необходимости шпаклюются щели. Далее в несколько слоев наносится полиуретановый лак и премиальный тонировочный состав, который для достижения наилучшего результата втирается в древесину при помощи специального оборудования. Если технологии нанесения не будут соблюдаться, на поверхности могут появиться пятна или разводы, что недопустимо и никогда не произойдет, если за дело берутся опытные мастера компании FreshParket.

Большой выбор цветов - более 30, пятилетняя гарантия и доступная стоимость услуги позволяют сделать интерьер индивидуальным и соответствующим всем пожеланиям даже самого взыскательного клиента!