Как быстро и безошибочно оформить уведомление на начало строительства



Получение уведомления о начале строительства – процедура, позволяющая частным застройщикам снизить основную сложность оформления проектов. Ее введение позволило упростить узаконивание самостроя. Она вступила в силу летом 2018 года, вместо получения разрешения на строительство.

Кто может обратиться за получением уведомления о строительстве

Согласно новому закону, возводить на условиях уведомительного порядка могут индивидуальные собственники. Процедура доступна владельцам садовых участков, подсобных хозяйств. При этом объекты должны:

являться отдельно стоящими зданиями;

не превышать высоту более 20 метров;

не предназначаться для ведения коммерческой деятельности;

содержать не больше 3-х этажей.

Как получить разрешительную документацию по новому закону

Оформление документов получило упрощение, но не избавило собственников от необходимости прохождения определенных процедур.

Общий порядок

Планируя начало реализации проекта, нужно подготовить описание будущего строения, получить согласования. Схема планировочной организации земельного участка в данном случае не требуется, требуется схема с размещением дома и указанием всех параметров, многие все равно ее именуют как СПОЗУ.

Градостроительный план стоит оформить для определения пятна застройки и лиц, от которых понадобятся согласования.

Подавать уведомление можно несколькими способами - посредством портала мои документы, администрации, МФЦ.

По окончанию реализации проекта нужно уведомить эту же инстанцию.

Порядок получения разрешительных документов

Весь процесс процедуры разделяется на несколько этапов:

Оформление уведомления с учетом полного списка требований, утвержденных Министерством строительства. Здесь фиксируются параметры возводимого дома (площадь, высота). К документу приобщается схема, где отображается объект. Осуществляется подача бумаг в районе регистрации земельного участка. Проверка пакета документов. Специалисты осуществляют контроль правильности указанных значений на соответствие строительным, санитарным и прочим нормам. Получение уведомления. При отсутствии каких-либо отклонений владельцу направляется разрешение, после чего он имеет право приступать к законному строительству.

При обнаружении уполномоченными органами несоответствий, оформляется обоснованный отказ. Тут поясняются причины несогласия, указываются ошибки. Владельцу нужно исправить нарушения и неточности, повторно отправить бумаги.

Срок рассмотрения Уведомления

Продолжительность процесса составляет порядка недели. В расчет берутся только рабочие дни. Период действия документа будет составлять десять лет. То есть, за это время необходимо закончить строительство проекта.

В случае отказа длительность оформления увеличится, поэтому важно сразу исключить погрешности, доверив процедуру профессионалам.

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Замена разрешения на уведомление – отличный шанс для частных застройщиков упростить процедуру оформления строительства. Но в этом процессе не избежать ошибок при отсутствии практического опыта работы с документами. Компания ГЕОМЕР ГРУПП поможет исключить неточности и предупредить затягивание сроков.

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