Танцуют все: в Саранске при поддержке «Ростелекома» прошло первенство Furore Cup

«Ростелеком» выступил партнером российского открытого первенства по танцевальному спорту Furore Cup в Саранске. Состязания прошли на базе спортивного комплекса «Мордовия» 17 марта. Организатором выступила Федерация танцевального спорта Мордовии (ФТСМ).

Оператор развернул для гостей и участников мероприятия сеть Wi-Fi и организовал интернет-трансляцию соревнований на ресурсе online.saransk.ru. Прямой эфир посмотрели более тысячи пользователей.

В состязаниях участвовали дети и подростки от 4 до 18 лет из восьми регионов Поволжья. В программу первенства вошли показательные выступления одной из лучших танцевальных пар Приволжского федерального округа − Станислава Сломчинского и Елизаветы Денисовой, финалистов и призеров соревнований мировой классификации (WDSF) в Болгарии и Латвии, призеров открытого чемпионата Швейцарии.

Главный тренер ФТСМ Руслан Морозов:

«Мы благодарим «Ростелеком» за поддержку и организацию онлайн-трансляции, которую смогли посмотреть поклонники танцевального спорта со всего мира. Прямые эфиры, а также красочные фотографии и увлекательные видео, которыми участники спортивного праздника с помощью Wi-Fi делились в социальных сетях, помогут повысить интерес к спортивным танцам не только в Мордовии, но и за ее пределами».

Директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» Сергей Толстограев:

«Мы традиционно поддерживаем мероприятия, направленные на привлечение детей и молодежи к занятиям спортом. Рады, что цифровые возможности компании помогают приобщать ребят к здоровому образу жизни и положительно влияют на развитие детско-юношеского спорта».