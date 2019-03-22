Для чего необходима установка онлайн касс для ИП на УСН

После внесения изменений в 54-ФЗ установка онлайн кассы является обязательным для большинства предпринимателей. По каким причинам появились такие требования?

Прежде всего, онлайн кассы позволяют государству лучше контролировать поступление налогов от предпринимателей. Электронный контрольно-кассовый аппарат фиксирует все продажи продукции, а налоговая в любой момент может получить подробную информацию о всех операциях.

В свою очередь покупатели, приобретающие товар у предпринимателя с онлайн кассой, получают на руки чеки, обладающие полной юридической силой. В случае спора покупатель может обратиться суд и чек, выдаваемый онлайн кассой, будет полностью подтверждать как сам факт покупки, так и указывать на того предпринимателя, у которого был приобретен товар. Чеки старого образца могли не иметь вообще никакой информации о продавце.

И наконец, онлайн касса не даст возможность недобросовестному продавцу осуществлять операции по занижению своих реальных доходов с целью уменьшения налоговой нагрузки. Более подробная информация прокассовый аппарат для ИП на УСН и его установку находится tvoedelo.online — это сервис подбора расчетных счетов для малого бизнеса: индивидуальных предпринимателей и небольших компаний. Здесь могут помочь отфильтровать предложения банков и выбрать подходящий расчетный счет.

Однако, онлайн кассы не только ужесточают контроль за деятельностью предпринимателя, но и дают ему определенные преимущества. Продавец может отследить сколько товара на данный момент поступило на склад и сколько из него продали. На сайте оператора ККМ имеется информация о всех продажах товара, таким образом продавец может узнать какие его товары пользуются спросом, а какие нет.

Кому установка онлайн касс не требуется?

Перечень предпринимателей, которым не требуется использовать в своей деятельности онлайн кассы указан в ст.2 54-ФЗ.

При продаже журналов и газет, при этом выручка от реализации такой продукции должна составлять более 50% от общей выручки предпринимателя.

Это же касается киосков, продающих мороженое.

Если продажа осуществляется на ярмарках, рынках и в целом носит хаотичный характер.

Продажа напитков на розлив, например продажа кваса из цистерны.

Деятельность по ремонту обуви.

Данный перечень не является исчерпывающим.

Как перейти на использование онлайн кассы для ИП на УСН?