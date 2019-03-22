Для чего необходима установка онлайн касс для ИП на УСН

После внесения изменений в 54-ФЗ установка онлайн кассы является обязательным для большинства предпринимателей. По каким причинам появились такие требования?
Прежде всего, онлайн кассы позволяют государству лучше контролировать поступление налогов от предпринимателей. Электронный контрольно-кассовый аппарат фиксирует все продажи продукции, а налоговая в любой момент может получить подробную информацию о всех операциях.
В свою очередь покупатели, приобретающие товар у предпринимателя с онлайн кассой, получают на руки чеки, обладающие полной юридической силой. В случае спора покупатель может обратиться суд и чек, выдаваемый онлайн кассой, будет полностью подтверждать как сам факт покупки, так и указывать на того предпринимателя, у которого был приобретен товар. Чеки старого образца могли не иметь вообще никакой информации о продавце.
И наконец, онлайн касса не даст возможность недобросовестному продавцу осуществлять операции по занижению своих реальных доходов с целью уменьшения налоговой нагрузки. Более подробная информация прокассовый аппарат для ИП на УСН и его установку находится tvoedelo.online — это сервис подбора расчетных счетов для малого бизнеса: индивидуальных предпринимателей и небольших компаний. Здесь могут помочь отфильтровать предложения банков и выбрать подходящий расчетный счет.
Однако, онлайн кассы не только ужесточают контроль за деятельностью предпринимателя, но и дают ему определенные преимущества. Продавец может отследить сколько товара на данный момент поступило на склад и сколько из него продали. На сайте оператора ККМ имеется информация о всех продажах товара, таким образом продавец может узнать какие его товары пользуются спросом, а какие нет.
Кому установка онлайн касс не требуется?
Перечень предпринимателей, которым не требуется использовать в своей деятельности онлайн кассы указан в ст.2 54-ФЗ.
Данный перечень не является исчерпывающим.
Как перейти на использование онлайн кассы для ИП на УСН?