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Для чего необходима установка онлайн касс для ИП на УСН

После внесения изменений в 54-ФЗ установка онлайн кассы является обязательным для большинства предпринимателей. По каким причинам появились такие требования? 

Прежде всего, онлайн кассы позволяют государству лучше контролировать поступление налогов от предпринимателей. Электронный контрольно-кассовый аппарат фиксирует все продажи продукции, а налоговая в любой момент может получить подробную информацию о всех операциях. 

В свою очередь покупатели, приобретающие товар у предпринимателя с онлайн кассой, получают на руки чеки, обладающие полной юридической силой. В случае спора покупатель может обратиться суд и чек, выдаваемый онлайн кассой, будет полностью подтверждать как сам факт покупки, так и указывать на того предпринимателя, у которого был приобретен товар. Чеки старого образца могли не иметь вообще никакой информации о продавце. 

И наконец, онлайн касса не даст возможность недобросовестному продавцу осуществлять операции по занижению своих реальных доходов с целью уменьшения налоговой нагрузки. Более подробная информация прокассовый аппарат для ИП на УСН и его установку находится tvoedelo.online — это сервис подбора расчетных счетов для малого бизнеса: индивидуальных предпринимателей и небольших компаний. Здесь могут помочь отфильтровать предложения банков и выбрать подходящий расчетный счет.

Однако, онлайн кассы не только ужесточают контроль за деятельностью предпринимателя, но и дают ему определенные преимущества. Продавец может отследить сколько товара на данный момент поступило на склад и сколько из него продали. На сайте оператора ККМ имеется информация о всех продажах товара, таким образом продавец может узнать какие его товары пользуются спросом, а какие нет. 

Кому установка онлайн касс не требуется? 

Перечень предпринимателей, которым не требуется использовать в своей деятельности онлайн кассы указан в ст.2 54-ФЗ. 

  • При продаже журналов и газет, при этом выручка от реализации такой продукции должна составлять более 50% от общей выручки предпринимателя. 
  • Это же касается киосков, продающих мороженое. 
  • Если продажа осуществляется на ярмарках, рынках и в целом носит хаотичный характер. 
  • Продажа напитков на розлив, например продажа кваса из цистерны. 
  • Деятельность по ремонту обуви. 

Данный перечень не является исчерпывающим. 

Как перейти на использование онлайн кассы для ИП на УСН? 

  • Необходимо снять с учета старый кассовый аппарат, если это еще не сделала налоговая. 
  • Можно купить новый или модифицировать старую ККМ. Информация о возможности модификации старой ККМ содержится в брошюре налоговой. 
  • На сайте налоговой необходимо зарегистрироваться в личном кабинете. 
  • Для работы онлайн кассы ее необходимо подключить к интернету. 
  • Требуется заключение договора на обработку фискальных данных с оператором ОФД, вся информация об агентах находится на сайте налоговой.  