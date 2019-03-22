Оригинальное лицо казино Ред Бокс

Дизайн официального сайта RedBox казино на super-bezdep.com выдержан в черных тонах и создает впечатление солидного и стильного заведения. Отличительной фишкой в оформлении сайта служит ярко-красный логотип в виде изображения забавного кота-супергероя.

Сайт производит приятное впечатление яркими баннерами, несложным управлением, логичной структурой меню и отсутствием отвлекающей анимации.

Игрокам предлагается обширный выбор азартных развлечений, широкий спектр платежных систем, щедрая бонусная программа и круглосуточный доступ к игровым залам.

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Казино Ред Бокс предлагает отличный старт для новичков с пакетом поощрительных бонусов на депозит:

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Для своих постоянных игроков развлекательное заведение предлагает следующие еженедельные вознаграждения:

бонус 25% в среду;

пятничный бонус на депозит 50%;

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Ассортимент игровых залов Red Box

Здесь вы найдете богатую коллекцию азартных развлечений на любой вкус, которая стала основным залогом популярности клуба. Чтобы игрокам было легче ориентироваться в игровом зале, администрация казино разделила его на несколько групп:

слоты и классические игры;

настольные игры - рулетки, баккара, покер, блекджек;

популярные;

все;

игры с настоящими крупье.

Также доступна сортировка по провайдерам или по названию игр. Список провайдеров, с которыми сотрудничает казино многогранен: Микрогейминг, Аматик, Playson, Quickspin, NetEnt и прочие.

Можно играть не только на реальные деньги, но и запустить любой понравившийся аппарат в тестовом режиме.

Особого внимания заслуживают живые игры с дилерами в разделе Live Казино. В них могут принять участие пользователи, которым исполнилось 18 лет. Здесь только реальные ставки на реальные деньги!

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Redbox casino поощряет новичков бесплатными прокрутками. Фриспины даются после прохождения регистрации, а также после участия в акциях. Они открывают еще больше возможностей для игрока, их можно использовать для определенных автоматов.

Вы можете получить:

30 фриспинов за регистрацию в игре Joker Pro (отыгрыш со ставкой 10 и веджером 40х);

10 прокруток в Starburts;

15 фриспинов для игры Twin Spin;

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