Кабели и адаптеры Технодом

Решения, для расширения возможности компьютера и подключения к нему дополнительных портов можно найти на сайте http://www.technodom.kz/catalog/kabelya_dlya_pk. Современные компьютеры гонятся за уменьшением дизайна и отбрасывают все лишнее. Часто это лишнее может оказаться критически важной функцией.

Apple

Для обладателей техники Apple представлен родной переходник:

Многопортовый адаптер Apple USB-C/VGA (MJ1L2ZM/A), который позволит подключить MacBook к монитору или проектору, плюс подарит USB-порт для флеш-накопителя или подключения мыши. Другой адаптер — Apple USB-C на USB (MJ1M2ZM/A) являет пример миниатюрности и дает возможность сэкономить место в сумке, предоставляя одно USB-подключение.

Thunderbolt 3 на Thunderbolt 2 адаптер (MMEL2ZM/A) — еще одно решение от Apple, когда необходимо подключить новый MacBook к монитору со разъемом

Thunderbolt 2 или перенести данные со старого компьютера. Новые iPad Pro 2018 года лишены аудио разъема. Это значит, что обычные наушники к ним не

подключить.

Адаптер Apple Type-C 3.5 мм для наушников (MU7E2ZM/A) возвращает данную возможность. Он невероятно компактный и прочный, позволяя носить его в кармане или сумке.

Концентраторы

USB-концентратор Ilynx 3.0 Moshi (99MO018204) выводит к пользователю сразу четыре USB порта с высокой скоростью передачи данных. Преимущество в том, что нет необходимости каждый раз тянуться к системному боку, если он под столом, и не надо мириться со скромным набором USB-выходов на современных ноутбуках.

Универсальная док-станция Symbus Moshi (99MO084209) расширит функции любого ноутбука. Она дает два порта типа USB, HDMI с передачей разрешения 4K и высокоскоростной выход Ethernet. Док-станиця выполнена из алюминия, что увеличит прочность при транспортировке и оградит от поломок при падении.

Кабели

Кабель Patch-Cord, Ship, RJ-45, 3m (S3025YL0300-Р) незаменим, когда нужно провести проводной интернет от домашнего роутера, к компьютеру, в дальнем углу комнаты. Кабель обладает высокоскоростной передачей.

Кабель HDMI-HDMI Ship 3m (SH6016-3B) поможет смотреть фильмы на новом телевизоре в первозданном качестве. Современные телевизоры поддерживают высокое разрешение (4К) и возможность просматривать фильмы в 3D. Без надлежащего HDMI кабеля данные функции будут недоступны, в том числе, изображение будет передаваться с меньшим разрешением.