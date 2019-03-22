Факт проведения Кубка мира по самбо в Москве представляет собой наглядное подтверждение безусловного лидерства России в этом виде спорта, который уже успел получить в стране негласный статус национального. Такое мнение высказал создатель венчурного фонда CoalFuture, кузбасский угледобытчик Ильдар Узбеков, комментируя указанные соревнования.

Кубок мира по самбо «Мемориал А.А. Харлампиева» проходит на Малой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники». Данные соревнования завершатся 23 марта. Участниками состязаний, которые предоставляют возможность продемонстрировать не только силу мышц, но и силу духа, стали спортсмены из нескольких десятков стран. Россию на престижных международных соревнованиях, за которыми пристально следит практически всё мировое спортивное сообщество, представляют семь атлетов, среди которых Тимофей Мишев, Саян Хертек, Вячеслав Михайлин, Диана Рябова, Анастасия Валова, Ольга Захарцова и Жанара Кусанова.

Кубок мира будет разыгран в девяти весовых категориях среди мужчин и девяти среди женщин. Также стоит отметить, что в девяти весовых категориях спортсмены сразятся в умении применять искусство боевого самбо.

Меценат Ильдар Узбеков считает, что самбо представляет собой весьма уникальный вид спорта и на международной спортивной арене имеет особый статус, который другие виды единоборство не оспорят. Бизнесмен также отметил, что Япония с точки зрения спорта во всем мире ассоциируется с сумо, Бразилия – это капоэйра, Англия – бокс, а Россия – это безусловно самбо. Комплексная система самостоятельной обороны без применения оружия, которая была разработана в 1930-е годы в СССР для подготовки офицеров НКВД и военнослужащих внутренних войск, на протяжении нескольких последних лет приобрела огромную популярность. Особое место, как уже было отмечено ранее, рассматриваемый вид единоборств занимает на спортивной арене России, чему непосредственно поспособствовал и Президент РФ Владимир Путин, который личным примером мотивировал подрастающее поколение заниматься самбо.

Ильдар Узбеков не исключил своего спонсорского участия в развитии самбо в России, отметив, что спорт нуждается в поддержке со стороны представителей бизнеса. Меценат говорит о том, что занятие спортом формирует характер человека и позволяет ему укреплять не только физическую силу, но и стойкость духа. Крепость тела не может существовать без крепости воли. Ильдар Узбеков также отмечает, что полученные во время занятий спортом навыки, формирующие характер, могут принести пользу при решении различных проблем в других сферах жизнедеятельности.

Необходимо отметить, что «Мемориал А.А. Харлампиева» занимает особое место в календаре международных соревнований по самбо и носит имя одного из основателей этого вида спорта. Турнир был учрежден в год проведения Олимпийских игр в Москве. В 1983 году соревнования получили категорию «А». Это означает, что победители рассматриваемых состязаний автоматически становятся мастерами спорта международного класса.

Источник: «Советский спорт»