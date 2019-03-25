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Сеть спортивных магазинов "Ультраспорт"

Сеть спортивных магазинов "Ультраспорт" предлагает широкий ассортимент товаров для спорта. Здесь можно найти все: от аксессуаров до одежды. Выбор в магазинах "Ультраспорт" представлен популярными брендами, такими как Bauer, Stark, Stels, RoyalBaby и прочими, не менее известными и знаменитыми марками. Кроме того, в магазине предполагаются бонусы покупателям в виде скидок, подробнее о них можно узнать на https://ultrasport.ru, также ознакомиться с другими услугами.

"Ультраспорт" - самый крупный магазин спортивных товаров в России. Свою популярность он приобрел благодаря наличию качественных товаров для хоккеистов и велосипедистов. В настоящее время удалось расширить клиентскую базу за счет большего охвата спортивных дисциплин. Но одновременно с этим сохранить качество для каждой из них. Низкие цены в "Ультраспорт" обоснованы скидками и акциями на регулярной основе.

Магазины спортивной сети являются официальными представителями популярных брендов, представленных в ассортименте в Москве и Российской Федерации, в интернет-магазинах и в "режиме оффлайн". Необычные условия позволяют устанавливать цены, которые выгодны покупателям, а также преподносить такие приятные сюрпризы, как бесплатная доставка в пределах МКАД или гарантия на велосипеды с пожизненным сроком. Купить товары по сниженной цене можно, воспользовавшись скидочной картой  "Ультраспорт" или выбрав товары, участвующие в акции. 

Чем "Ультраспорт" отличается от других магазинов?

  1. Официальный дилер. Как говорилось выше, магазин является официальным представителем всех брендов, представленных в каталоге, в России. За счет этого предоставляются гарантии того, что клиент не потеряет свои деньги.
  2. Оплата картой. И на сайте, и в магазине, и при доставке у клиентов есть возможность расплатиться картой, а также, если что, оформить беспроцентный рассрочку или кредит.
  3. Частые скидки и акции. Раз в неделю стабильно проходят выгодные акции и хорошие скидки. Информация о новых акциях регулярно выкладывается в социальные сети.
  4. Баллы за покупки. За любую покупку клиент получает баллы, которые автоматически привязаны к мобильному телефону. Бонусы суммируются с другими акциями, но ими можно оплатить до 30% покупки.
  5. Бесплатная доставка. Покупая товар на сумму до 5000 рублей, доставка в районе МКАД бесплатная.
  6. Наличие магазинов в Москве. В столице находится 4 магазина "Ультраспорт". Поэтому, если покупатель нуждается в помощи, консультации, то он смело может посетить один из них.

 