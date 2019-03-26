Подготовка к IELTS

Интернациональный экзамен по английскому IELTS открывает новые возможности. Тем, кто прошел его на необходимом уровне становятся доступны учеба в заграничном ВУЗе, работа в международной компании, эмиграция в другую страну. С 2019 года учащиеся девятого и одиннадцатого классов могут по результатам IELTS получить высокий бал в обязательном тестировании (укр. ДПА, ЗНО).

Разбираться самостоятельно или пройти подготовку к IELTS в специализированном центре ключевой вопрос, который зависит от многих факторов: времени, поставленных целей и работоспособности студента.

Благодаря интернету все мы получили доступ к огромному источнику информации. Советы по прохождению экзамена, специальные учебники и обучающие программы не так уж сложно найти самостоятельно. Но все же наличие грамотного наставника, преподавателя, с личным опытом сдачи экзамена, является трамплином к достижению высоких результатов. На сайте языкового центра "Tower" по ссылке вы найдете практическую информацию и расписание курсов подготовки к экзамену.

Тест IELTS делится на два вида:

Академический (Academic) для будущих студентов высших школ и университетов, а также для ряда профессий, где требуется глубокий уровень знания языка (врачи, психологи, финансисты и т. д).

Общий (General Training) для эмиграции за рубеж, определения уровня владения языком, либо получения должности в международных компаниях.

Экзамен состоит из четырех основных частей:

аудирование;

чтение;

устная речь;

письмо.

Для любого человека это довольно сложное испытание. Начнем с того, что сам экзамен длится более трех часов. На устную речь отведено от 11 до 15 минут, на все остальные части от 40 до 60. Важно не терять время и быть сосредоточенным. Если вы заранее знакомы со структурой экзамена, возможными тестами, регламентом и уже проходили подобное испытание на подготовительных курсах, вам будет легче сохранять спокойствие и выполнять задания с максимальной эффективностью.

Проводится IELTS аккредитованными центрами. В Украине существует две соответствующие организации: British Council и Student International IELTS Test Centre. На сайтах каждой из них можно посмотреть расписание и адреса центров во всех крупных городах страны. А также, зарегистрироваться на необходимую дату. Стоимость экзамена стартует от 3200 грн.

После тестирования вы получаете сертификат. На бланке есть ваше фото, данные, общий бал и оценка по каждой части. Сертификат действителен в течении двух лет. После этого при необходимости можно пересдать или подтвердить, что вы совершенствовали свои знания языка. Например, продолжили обучение, жили или работали в англоговорящих странах.