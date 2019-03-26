Как составить букет из тюльпанов: просто, шикарно, красиво

Создание букетов – тонкое искусство. Мало вырастить или купить красивые розы или лилии, надо уметь их скомпоновать так, чтобы композиция получилась выразительной, запоминающейся, говорящей. Некоторые считают более практичным заказывать готовые букеты из альстромерии и хризантем, гвоздик и ирисов на https://sankt-peterburg.megaflowers.ru. Доставка по Санкт-Петербургу, как и по другим городам мира, работает без перебоев. Заказать любую композицию в цветочном магазине можно онлайн, но многие предпочитают самостоятельно составлять нечто необычно из нежных тюльпанов. Все просто, но придется запастись терпением, несколькими дополнительными аксессуарами и советами флористов.

Какие цветы выбрать

Не каждый тюльпан годится для оформления букетов. При выборе растений следует учитывать:

подходят растения с толстыми, ровными стеблями;

бутоны должны быть полузакрытыми, тогда простоят дольше;

идеальными являются растения из Голландии – они безболезненно переносят переезды;

берутся исключительно свежие цветы.

Правила составления

Чтобы получить идеальный букет, надо тщательно продумать, как он будет выглядеть. Существует 2 подхода при оформлении:

одновидовой: одноцветный или многоцветный;

многовидовой.

Коллекция тюльпанов насчитывает более 100 видов. Совершенно разные сорта можно совмещать в одной композиции. При этом она бывает одного цвета или нескольких. Белый букет прекрасно подходит невесте, розовый – молодой девушке на день рождения, красный – маме на 8 Марта. Великолепно смотрятся сочетания двух близких или контрастных оттенков. Можно попробовать соединить вместе белый и красный, желтый и розовый, фиолетовый и оранжевый.

Интересно смотрятся композиции, собранные по правилу спирали. Чтобы фигура была четко выражена, к тюльпанам добавляются веточки зелени или цветы мимозы. Начинать ее необходимо с центра, добавляя поочередно подготовленные растения.

Хоть тюльпан считается самодостаточным, его позволительно комбинировать с другими благородными цветами. Прекрасными соседями для них станут:

розы;

ирисы;

люпины;

каллы;

ранункулюсы;

герберы.

Не выносят эти весенние посланцы соседства с нарциссами. Стоя в одной вазе быстро увядают, потому что нарциссы выделяют в воду ядовитый сок.

Финальное оформление

Собрав цветочную композицию, хочется украсить ее декоративными элементами. Если с розами и лилиями блестящие обертки прекрасно сочетаются, то с тюльпанами они несовместимы. К ним подойдет тонкая флористическая сетка, крафт-бумага. Прекрасно смотрится букет, помещенный в коробку. Единственным украшением готова стать неяркая ленточка в тон бутонов, перехватывающая стебли.

Если подключить фантазию, легко ставить изумительную композицию, которая окажется простой, но шикарной. К тому ж это очень увлекательное занятие, которое позволяет экспериментировать.