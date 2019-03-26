Принципы базового мужского гардероба: мануал для стильных мужчин

Мужской гардероб разительно отличается от женского. Он более строгий и лаконичный, что вполне соответствует внутренним качествам представителей сильного пола. В нем, конечно, могут присутствовать гавайские рубашки с веселым принтом, но приберечь их лучше для пляжного отдыха. Другие принципы мужского гардероба, вы узнаете в этой статье.

Аксессуары — это важно

Бытует мнение, что аксессуары — это женская прерогатива. Но те мужчины, которые так утверждают, попросту не знают, насколько детали важны в образе. Они привносят в него завершающий штрих, по которому можно судить о статусе и предпочтениях человека.

Мужские аксессуары должны быть качественными и дорогими. Иначе они будут дисгармонировать с образом успешной личности. В первую очередь, необходимо купить:

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запонки;

шейный платок;

кожаный ремень;

часы.

Эти аксессуары наиболее уместны с деловыми костюмами и рубашками. Для повседневного стиля можно купить рюкзак, смарт-часы, металлические жетоны.

Оттенки должны быть базовыми

Мужчинам идут спокойные и глубокие цвета, которые подчеркивают мужественность, благородство, серьезность. Поэтому в гардеробе должны доминировать черный, серый, синий и их производные. Они между собой отлично сочетаются, поэтому составить стильный образ будет достаточно просто. В качестве ярких акцентов следует использовать аксессуары. Тот же шелковый платок с броским узором привнесет недостающую изюминку и разбавит серость.

Много рубашек не бывает

В гардеробе современного мужчины должно быть несколько рубашек. Классическая белая пригодится для походов на работу и для деловых встреч с партнерами. Менее формальная голубая подойдет для выхода в свет, посещения ресторана или театра. Для повседневной жизни необходима рубашка мужская в клетку, которая сочетается с джинсами и чиносами.

Костюм — обязательный элемент

Стоит ли говорить, что базовый гардероб не может считаться полноценным без мужского делового костюма? Он пригодится как для работы, так и для торжественных мероприятий. В этом сезоне наиболее актуальными являются комплекты с укороченными брюками, которые принято носить под лоферы или оксфорды. Однако идут они только мужчинам с атлетической комплекцией и подтянутым телом. Тем, кто имеет недостатки фигуры, следует отдавать предпочтение классическим вариантам, которые вне времени и тенденций.

Обувь должна быть дорогой

Даже если одежда не блещет именитыми ярлыками, на обуви экономить нельзя. Неудачная пара способна испортить даже самый стильный костюм. В базовом гардеробе будет достаточно иметь следующие пары:

классические туфли, которые необходимы для создания образа с костюмом;

лоферы, которые отлично сочетаются с брюками;

кроссовки или кеды на каждый день;

теплые ботинки на осень и зиму.

Составить полноценный гардероб — это сложная задача, которая под силу далеко не всем. Однако, если она будет успешно выполнена, проблемы «нечего надеть» никогда не возникнет.