Замена масла в гидроусилителе. Основные правила

Чтобы избежать аварийной замены масла, лучше периодически осуществлять проверку. Специалисты рекомендуют планово менять масло в ГУР, обычно замену осуществляют один раз в год или два. В зависимости от марки, система работы ГУР в разное время может выйти из строя. Например, замена масла в гидроусилителе руля Ford может проводиться по причине выхода их строя элементов механизма руля.

В процессе эксплуатации может происходить старение жидкости, плановая проверка и замена жидкости, позволяют избежать дальнейших неполадок и затрат на ремонт поломки. Любая мастерская по ремонту автомобилей может производить экстренную замену масел. При приходе в неисправную работу механизма руля, часто именно в необходимой замене масла, кроется причина поломки.

После необходимой замены жидкости все элементы начинают работать исправно. Для замену лучше обратиться в сервис или мастерскую. Чтобы качественно осуществить замену масла необходимо установить средство передвижения на специальный подъемник. Так же причина неполадок механизма руля может крыться и в других проблемах, определить это может только специалист с большим опытом работы, осуществив диагностику авто.

Процесс замены

После установки машины на подъемник, специалист откачивает старую жидкость. Жидкость сливается, затем убираются шланги. Во время замены никогда не включают двигатель. Производить замену масла самостоятельно, может быть опасно. После того, как жидкость перестает течь, шланги возвращаются на место. Далее заливается новая жидкость, ее уровень необходимо отслеживать. После установки необходимого уровня жидкости, крышку закрывают. После снятия машины с подъемник, необходимо проехать несколько километров и заново произвести замену жидкости ГУР. Если жидкость превышает максимальную отметку, часть жидкости необходимо слить. В случае самостоятельной замены может произойти проблема переизбытка жидкости, выплеск жидкости из бачка машины может привести к выходу из строя мотора. Это происходит из-за залитых узлов двигателя, при нагреве мотора.

Процесс замены жидкости ГУР не несет особой трудности, однако качественную замену может осуществить только мастер технического сервиса. Своевременная замена масла экономит средства и обеспечивает безопасность на дорогах. Чтобы не чинить рулевой механизм, необходимо производить плановую замену жидкости, указанную в инструкции к конкретному авто.