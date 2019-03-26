В Саранске проходит акция «Спаси жизнь - стань донором костного мозга»

С 25 по 31 марта в столице Мордовии проходит благотворительная акция. Цель мероприятия - пополнение Национального регистра доноров костного мозга.

Инициатором акции при поддержке Русфонда стала жительница Лямбиря Лилия Волкова. Она не просто активный житель Саранска. Она сама смогла победить рак крови благодаря вовремя проведенной трансплантации костного мозга (ТКМ).

«Если придет 30−50 человек, это будет уже продвижение. Может, среди них и находится тот один из десяти тысяч, который подойдет для одного из заболевших. Всего лишь одна сдача крови может спасти чью-то жизнь», - поделилась Лилия.

Напомним, что сдача крови на типирование для включения в Национальный регистр доноров костного мозга проходит в офисе «Инвитро» по адресу: Полежаева, 62. (тел. 24-01-40, 37-47-37)

Часы работы: пн-пятн.: 7:30-19:00 ч., суб. 8:00-16:00 ч., Воскр. 8:00-15:00 ч.

Возьмите с собой паспорт!

Группа акции ВКонтакте в Саранске - https://vk.com/club162704130

Сайт Национального регистра доноров https://rdkm.rusfond.ru/, группа ВКонтакте - https://vk.com/rdkm_rusfond



Сотрудники Русфонда отвечают на наиболее частые вопросы:

Что именно хранится в регистре?

Регистр – это не хранилище костного мозга или пробирок с кровью. Это информационная база данных, в которой содержаться сведения о потенциальных донорах. Доступ к ней имеют только проверенные сотрудники регистра. Даже лечащий врач пациента, которому нужна ТКМ, ищет совпадения в базе по анонимному коду. Во всем мире донорство базируется на трех основных принципах: добровольность, безвозмездность и анонимность.

Кто может стать донором?

Стать донором костного мозга и вступить в регистр может любой человек в возрасте от 18 до 45 лет, весом более 50 кг не болевший гепатитом В или С, туберкулезом, СПИДом, малярией, злокачественными заболеваниями и психическими расстройствами.

Как стать донором?

Шаг первый: вы подписываете соглашение и анкету потенциального донора. Шаг второй: вы сдаете всего 4-9 мл венозной крови, по ней будет определен уникальный состав ваших генов отвечающих за тканевую совместимость. Так вы становитесь потенциальным донором костного мозга.

Что делать, если спустя некоторое время мне позвонил сотрудник регистра?

Это большая удача! Ваш фенотип оказался совместим с реальным пациентом и в ваших силах его спасти! Сотрудник регистра спросит, не изменилось ли ваше желание стать донором. Если нет, вы пройдете полное медицинское обследование. После чего у вас возьмут кроветворные стволовые клетки одним из двух способов по вашему выбору: из вены или из тазовой кости.

Донорство костного мозга – это очень больно?

Нет. Забор костного мозга не связан с сильными болевыми синдромами. Сбор клеток из вены безболезненный и займет не больше 5 часов. Сначала донору дадут препарат «выгоняющий» кроветворные клетки из костного мозга в кровь. Затем кровь из вены возьмут на одной руке и через специальный прибор вернут в вену другой руки. При этой процедуре анестезия не потребуется. Сидя в кресле, человек может спокойно смотреть телевизор, слушать музыку или аудиокнигу.

Второй способ - сбор клеток из тазовой кости, проходит под наркозом. Страшного в этом тоже ничего нет. Никто никому ничего не вырезает и органы не пересаживает. Врачи сделают донору всего несколько проколов стерильным шприцем и возьмут небольшую часть костного мозга. Процедура длится около 30 минут.

А трудно восстанавливаться после донорства?

Нет, не трудно. Процесс регенерации кроветворных стволовых клеток очень высок - уже через пару недель организм сможет полностью восстановиться. Риска для здоровья нет, поэтому повторное донорство возможно уже через три месяца после забора клеток.

Несет ли донор расходы, если ему предложат спасти реального пациента?

Нет, донор ни за что не платит. Медобследование до и после ТКМ, проезд, проживание - за все платит Русфонд (при условии, что донор был найден в Национальном регистре), благотворители, семья реципиента. Донор делится с больным здоровыми клетками крови. ВСЁ. Это и есть его главный вклад в спасение жизни незнакомого человека, иных расходов он не несет.

Какие пациенты могут воспользоваться Национальным регистром доноров костного мозга им. Васи Перевощикова?

На сегодняшний день Национальным регистром могут воспользоваться только граждане России и Беларуси. Остальные страны только с условием, что донор живет в России и имеет ПМЖ.