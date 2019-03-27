В современном мире информации непросто отыскать хорошего адвоката, который имеет необходимый опыт работы по узкому правовому профилю.

Неотъемлемыми атрибутами профессионального адвоката являются: диплом о высшем юридическом образовании, большой опыт работы, лицензия на занятие адвокатской деятельностью. Опытный адвокат – работает не на количество дел, а на результативность.

Работа адвоката прежде всего начинается с консультации. На которой стороны обсуждают проблему, пути ее решения и те юридические услуги, которые понадобятся, заключается договор.

Следующим этапом адвокат подготавливает и составляет необходимые нормативные документы.

Далее следует защита интересов на предварительном следствии и в суде, который включает в себя действия, направленные на защиту интересов доверителя.

В любой сфере нашей жизни может понадобиться профессиональная юридическая помощь. В каких делах будет полезен адвокат?

Уголовные дела. Следует обратить внимание на то, что общение с сотрудниками правоохранительных органов следует вести в присутствии адвоката. Приоритет для любого адвоката – это прекращение уголовного дела или если адвокатская защита на стороне потерпевшего – привлечение виновного к ответственности.





Дорожно – транспортные происшествия. ДТП – это многогранное понятие, включающее в себя правовые, технические нормы. Адвокат специализирующийся на ДТП должен хорошо разбираться не только в уголовном кодексе, но и разбираться в правилах дорожного движения.

Гражданские дела. Перечень дел по данной категории обширен, наиболее частыми предметами гражданских споров выступают: раздел имущества при расторжении брака; алиментные обязательства; лишение родительских прав; установление, оспаривание отцовства, брачный договор, возмещение ущерба и др.





Арбитражные споры. В арбитражных делах адвокат поможет с правовой точки зрения определить судебную перспективу, а также обозначит оптимальные пути решения проблемы. В данную категорию относятся спорные дела между юридическими и физическими лицами (взыскание задолженностей, оспаривание ненормативных правовых актов, банкротство организаций, налоговые споры и др.)

От того, насколько тщательно будет проработана стратегия и тактика защиты, зависит успех дела.