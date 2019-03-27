Астрологический прогноз на 28 марта для всех знаков Зодиака

В четверг 28 марта нужно верить в свои силы и воплощать задуманное. Лунный гороскоп является благоприятным для налаживания контактов с начальством, ведения переговоров, которые будут очень успешными. Этот день также дарит возможность наладить отношения со второй половиной.



Овен

Овен сегодня может признаваться в своих чувствах окружающим, не опасаясь быть непонятым - этот день идеально подходит для этого. При этом речь идет не только о любви, но и о признании в дружеских чувствах.

Телец

Гороскоп советует Тельцам обойтись без усложнения жизни себе и окружающим, будьте проще. Постарайтесь избавиться от чувства дискомфорта и неуверенности в себе и попробуйте смотреть на жизнь чуть оптимистичнее и легче.

Близнецы

С Близнецами сегодня должно произойти то, чего они давно ждали. Правда, это может привести к тому, что нарушится выполнение запланированных ранее дел. Однако в целом ситуация сложится в пользу Близнецов.

Рак

Ракам удастся сегодня получить что-то с особенной легкостью. При этом может быть потерян ряд возможностей, но если приложить максимум сил, то можно достичь всего задуманного.

Лев

28 марта Лев должен быть готов к тому, что его благие намерения могут привести не только к благоприятным последствиям. Как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад, а значит, нужно быть готовым к негативным последствиям или неадекватной оценки окружающими ваших поступков.

Дева

Сегодня, в четверг 28 марта, Девы будут видеть больше, чем другие. В связи с этим у них, безусловно, появится множество вопросов, на которые они захотят получить конкретные ответы. Девам не нужно боятся их задавать.

Весы

В этот день Весам потребуется закончить все незавершенные дела перед возможной неожиданной поездкой. Весам нужно учесть вероятность того, что данное путешествие затянется.

Скорпион

Сегодня, 28 марта, Скорпионам нужно постараться усмирить свою гордыню или хотя бы сделать вид, что они со всем смирились. Это, безусловно, пойдет на пользу представителям данного знака Зодиака. Кроме того, это поможет Скорпионам заглушить несколько возникающих конфликтов.

Стрелец

Стрелец сегодня окажется на редкость эмоциональным и вспыльчивым. Гороскоп советует попридержать при себе слова, готовые вот-вот сорваться с языка. В противном случае негативных последствий не избежать.

Козерог

28 марта Козерог окажется в ситуации, когда с него захотят взять обязательство, которое покажется ему полным бредом. Звезды настоятельно рекомендуют отказаться от подобного предложения. В данном случае вероятность того, что вас сочтут упрямым и несговорчивым, окажется меньшим из зол.

Водолей

Сегодня, 28 марта, Водолей может позволить себе расслабиться. Возможно, отдых и веселье окажутся совсем непродолжительными, но этого будет вполне достаточно, чтобы набраться сил и приступить к решению возникающих вопросов.

Рыбы

День 28 марта окажется для Рыб сложным в плане выполнения взятых на себя обязательств. Так получится, что представителей этого знака Зодиака будут отвлекать различные посторонние дела, что помешает выполнению взятых на себя обязательств. Рыбам нужно будет приложить немало сил, чтобы собраться и сконцентрироваться на действительно актуальных и срочных задачах.