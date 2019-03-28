Родители саранских школьников узнали о цифровых помощниках от «Ростелекома»

«Ростелеком» провел несколько встреч с родителями учеников саранской школы № 30. Сотрудники компании рассказали об услуге «Видеонаблюдение» и сервисе «Ростелеком. Лицей».

Представители оператора продемонстрировали разные сценарии использования видеонаблюдения и познакомили участников мероприятий с новым дистанционным сервисом для подготовки детей к экзаменам «Ростелеком. Лицей».

Анна Рузанова, мама учеников второго и девятого классов школы № 30:

«Знать, чем занимаются дети после учебы, очень важно: учат ли они уроки или играют в компьютерные игры. Я нашла решение проблемы – это покупка цифровой камеры для домашнего видеонаблюдения. С ее помощью я смогу контролировать ребят в режиме онлайн со смартфона. А сервис «Ростелеком. Лицей» мы обязательно протестируем со старшим сыном при подготовке к экзаменам».

Подключить и настроить систему умного видеонаблюдения легко самостоятельно, на это потребуется всего несколько минут. Управлять камерой можно через личный кабинет. Видео хранится в защищенном облаке «Ростелекома». Для пользователей работает круглосуточная служба техподдержки.

Сергей Прокофьев, заместитель директора филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом:

«Видеонаблюдение – цифровой помощник для родителей, которые вынуждены оставлять детей дома одних. Мамы и папы с этой услугой всегда будут в курсе, когда ребенок вернулся из школы и чем он занимается в свободное время. А с помощью нового сервиса «Ростелеком. Лицей» школьники смогут подтянуть знания по нужным предметам, пройти дистанционные курсы с опытными преподавателями».

С сервисом «Ростелеком. Лицей» готовиться к ОГЭ или ЕГЭ очень просто. На сайте lc.rt.ru собраны лекции лучших преподавателей страны. Ученики могут использовать для занятий любые устройства − компьютер, планшет или смартфон.

Подробную информацию об услугах можно узнать по бесплатному номеру телефона 8 800 1000 800 или на сайте компании https://www.company.rt.ru.