Гороскоп на 29 марта для всех знаков Зодиака

29 марта 2019 года противопоказано принятие важных решений – несобранность и неблагополучный эмоциональный фон приведут к ошибкам и недоразумениям.

Овен

Пятница, 29 марта, открывает для Овна новые перспективы. Решайте текущие задачи, планируйте свое будущее и сразу делайте первые шаги в выбранном направлении: момент для этого максимально удачен.

Телец

День 29 марта благоприятен для Тельцов: обстоятельства будут складываться так, как и ожидалось, и это приведет к успеху. Возможны разногласия с родственниками старшего возраста, но примирение будет очень скорым – уступите там, где это не ущемляет ваших интересов. Звезды говорят о возможной романтической встрече, которая подарит массу приятных эмоций.

Близнецы

Близнецам в пятницу 29 марта стоит воспользоваться удачным моментом для переговоров, результатом которых станет выполнения большинства соглашений. Решение спорных вопросов будет найдено. Также у Близнецов есть шанс улучшить отношения с близкими – на смену недопониманию придет договоренность по общим вопросам и совместное планирование будущего.

Рак

Внимание Рака к деталям и умение решать организационные вопросы как никогда ярко проявится в этот день. Ответственный подход к сложным задачам обеспечит успех, но помните, что ваше давление как руководителя не должно быть чрезмерным.

Лев

Для Львов хороший день для решения семейных вопросов, отдыха среди близких и в кругу друзей. День благоприятен для учебы, исследовательской работы, поиска новых направлений.

Дева

В этот день Девы могут обсуждать любые проблемы, не боясь быть непонятыми. Реалистичный подход к жизни и отсутствие иллюзий позволят избежать разочарований. Удачный день для смены обстановки, небольшой прогулки или экскурсии.

Весы

29 марта станет для Весов отличным днем для решения деловых вопросов. Успешно закончатся деловые встречи, к вам доброжелательно отнесутся даже изначально негативно настроенные люди. Для многих Весов этот день окажется успешным в решении финансовых проблем, ожидайте получение премий, бонусов и других материальных поощрений.

Скорпион

Пятница 29 марта обещает Скорпионам быть эмоционально ярким и запоминающимся днем. Будьте готовы к сюрпризам, так как не все запланированное произойдет так, как задумано. Постарайтесь быть в этот день максимально открыты со своими близкими – даже намек на тайну может негативно повлиять на дальнейшие отношения.

Стрелец

Сегодня Стрельцам нужно смело браться за любые дела – даже при недостатке опыта или знаний им удастся справиться со сложными задачами. Пятничный вечер благоприятен для романтических встреч – возможно начало новых отношений, которые станут важными. Не теряйте головы, старайтесь действовать рассудительно.

Козерог

29 марта станет для Козерогов днем, полным сюрпризов. Возможны незапланированные поездки и неожиданные предложения. Будьте внимательны к своей интуиции – она подскажет, как лучше поступить в том или ином случае. Будьте чуть более легкомысленны – это поможет Козерогам встретить и построить отношения со своей второй половинкой.

Водолей

День 29 марта хорош для подведения итогов и обдумывания ранее сделанного. Сегодня вероятны разногласия среди старших родственников. Вы сможете выступить в качестве арбитра в ссоре и примирить конфликтующие стороны.

Рыбы

29 марта Рыбы смогут увидеть то, что не открывалось их взору раньше. Представители этого знака Зодиака сумеют отделить важное от второстепенного и правильно расставить приоритеты. Успешно пройдет день, если Рыбы займутся планированием мероприятий или организацией предстоящих торжеств.