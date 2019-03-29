Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 марта

Этот день обещает быть весьма непредсказуемым – будьте готовы к тому, что любые ваши планы могут пойти кувырком из-за непредвиденных обстоятельств. Частые перемены настроения могут обернуться возможными конфликтами в общении. День благоприятен для новых знакомств.

Овен

День 30 марта будет наполнен событиями, которые могут стать спусковым крючком для эмоционального срыва Овнов. Постарайтесь уловить этот момент до того, как пружина напряжения раскрутится и принесет неприятности и вам, и вашим близким.

Телец

Для Тельцов сегодняшний день станет удачной площадкой для победы над конкурентами или соперниками. Это произойдет благодаря ощущению силы и внутренней уверенности, которую почувствуют 30 марта представители этого знака Зодиака.

Близнецы

Близнецам в этот день рекомендуется отдохнуть в кругу друзей или близких людей, с которыми они чувствуют себя максимально расслабленно. Звезды рекомендуют не проявлять инициативу, а позволить событиям развиваться так, так они идут.

Рак

День 30 марта для Раков мог бы стать днем для хорошего отдыха. Однако велика вероятность того, что внешние обстоятельства резко изменят эти планы.

Лев

Для Льва этот субботний день может стать чередой неожиданных событий. Одним из самых ярких станет романтическая встреча, которая все перевернет в сердце Льва. Даже если отношения будут недолгими, они оставят незабываемый след в памяти представителей этого знака Зодиака.

Дева

Общение с Девами в этот день, 30 марта, может принести неприятности. Покладистость и безмятежность этого знака зодиака сегодня в одну минуту могут превратиться в волну раздражения, которая сметет собеседника. Дева должна постараться сдержать неприятные эмоции, чтобы не испортить отношения с близкими людьми.

Весы

30 марта звезды рекомендуют Весам не бороться с обстоятельствами, а попробовать принять их, плывя по течению. Прислушайтесь к своей интуиции – она подскажет верный путь.

Скорпион

Скорпионам в этот день рекомендуется заняться творчеством. Это принесет истинное удовольствие и даст отдых от рутинных и обыденных мыслей. Вполне возможно, что это состояние станет той необходимой паузой, которая позволит по-иному взглянуть на текущее положение дел.

Стрелец

Ритм этого дня, заданный Стрельцом самому себе, позволит четко и организованно решить множество вопросов. Продуктивность дня не будет зависеть даже от мелких неурядиц, которые скорее всего появятся.

Козерог

Для Козерога сегодняшний день станет позитивным и легким. В размеренные планы может вмешаться неожиданная встреча, но это непродолжительное общение лишь добавит ярких красок этому спокойному дню.

Водолей

30 марта Водолея ждет яркое событие – возможно, это будут новые отношения, возникшие из случайной встречи. Это событие станет ярким и многозначительным в судьбе представителей этого знака Зодиака. Водолеи должны быть внимательны и осторожны, чтобы не спугнуть зарождающиеся чувства.

Рыбы

В этот день рабы будут настоящими баловнями судьбы – суббота будет складываться размеренно и позитивно. От резких поворотов судьбы Рыб в этот день убережет обострившаяся интуиция.