ТехЦентр «Автономия» Фольксваген в Москве

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Каждый автомобилист знает, что любая неисправность в работе рулевого управления подвергает жизнь опасности и требует незамедлительного ремонта. Если ощущаются рывки в повороте руля, требуется приложить усилия при повороте руля, нарушена плавность движения и слышны посторонние звуки, то обратитесь в сервисный центр "Автономия". У нас всегда можно увидеть пример правильного отношения к своей работе.

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