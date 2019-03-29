Жители девяти сёл и деревень Мордовии в 2018 году получили доступ к сети Wi-Fi от «Ростелекома»

В прошлом году жители девяти населенных пунктов Рузаевского, Ичалковского, Лямбирского и Ковылкинского районов Республики Мордовия получили доступ в интернет по технологии Wi-Fi от «Ростелекома». Компания построила около 70 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Работы проводились в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН).

Сергей Толстограев, директор филиала в РМ ПАО «Ростелеком»:

«Проект устранения цифрового неравенства открывает сельчанам путь к качественному дистанционному образованию и позволяет получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Жители малых населенных пунктов теперь могут удаленно подавать заявление в нужную инстанцию на портале госуслуг или записываться на прием в медицинские учреждения, не выезжая в районный центр. Не менее важна возможность общаться с родными и друзьями в мессенджерах и социальных сетях».

Всего в рамках программы УЦН «Ростелеком» построил в Республике Мордовия около 900 км ВОЛС и обеспечил беспроводным доступом к интернету жителей 131 населенного пункта. В этом году оператор планирует построить 260 км оптики до 28 малых сёл и деревень.

Подробную информацию об услуге можно узнать на сайте http://mordoviya.rt.ru/homeinternet/wifi в разделе «Wi-Fi в сельской местности». Техническая поддержка клиентов − по бесплатному номеру 8 800 301 00 35.