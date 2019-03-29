Журналисты и блогеры Поволжья представили на конкурс «Ростелекома» «Вместе в цифровое будущее» 270 работ

270 работ поступило от журналистов и блогеров Поволжья на VIII конкурс «Вместе в цифровое будущее», организатором которого выступил «Ростелеком» в партнерстве с Ericsson. Журналисты из Мордовии подали 12 работ на конкурс. Наибольшее число заявок регионального этапа конкурса – из Татарстана.

Работа корреспондента казанского интернет-издания «Реальное время» Дарьи Турцевой о кибермошенничестве и недобросовестной рекламе в интернете стала юбилейной 250-й. «Раньше мы говорили, что высокие технологии занимают значимое место в нашей жизни. Сегодня же мы утверждаем, что без IT жизнь невозможна. Сложно найти сферу, которая развивается без цифровых решений. Я считаю, что рассказывать о возможностях и вызовах цифровой эпохи очень важно»,— поделилась она.

Работы журналистов и блогеров принимаются до 31 марта 2019 года. Итоги регионального этапа члены жюри подведут в апреле, а на федеральном уровне — в июне текущего года.

Победители отправятся в штаб-квартиру компании Ericsson в Стокгольме. Подробности можно узнать на сайте smi.rt.ru.