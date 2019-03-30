Жителя Мордовии осудили за уклонение от административного надзора

В Мордовии суд вынес приговор в отношении мужчины, который уклонился от административного надзора.

В отношении гражданина Кондратьева был установлен административный надзор сроком на 3 года, условия которого запрещали ему покидать территорию Большеигнатовского района. Мужчина, зная об указанных ограничительных мерах, выехал за пределы упомянутого района.

Решением суда в отношении гражданина Кондратьева была избрана мера наказания в виде 6 месяцев лишения свободы.

По информации пресс-службы Ичалковского районного суда.

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Источник: ichalkovsky.mor.sudrf.ru