Жителя Мордовии осудили за уклонение от административного надзора

В Мордовии суд вынес приговор в отношении мужчины, который уклонился от административного надзора.
В отношении гражданина Кондратьева был установлен административный надзор сроком на 3 года, условия которого запрещали ему покидать территорию Большеигнатовского района. Мужчина, зная об указанных ограничительных мерах, выехал за пределы упомянутого района.
Решением суда в отношении гражданина Кондратьева была избрана мера наказания в виде 6 месяцев лишения свободы.
По информации пресс-службы Ичалковского районного суда.
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Источник: ichalkovsky.mor.sudrf.ru