СМИ: актриса Федосеева влияет на антирейтинг Ксении Собчак

В преддверии выборов в Санкт-Петербурге несколько известных личностей заявили о своих намерениях баллотироваться на пост губернатора. Журналисты издания «Новые известия» высказали свое мнении о складывающейся ситуации вокруг этих выборов:

«Как известно, Ксения Собчак обозначила свои амбиции стать губернатором Северной столицы. Однако стратегия предвыборной кампании, предложенная штабом скандальной телеведущей, вряд ли будет воспринята всерьез. ЛГБТ-декларации за особые права сексменьшинств, торжество воинствующего феминизма и приоритет интересов ВИЧ-инфицированных пока больше похожи на промо-акцию будущих политических сражений Собчак в масштабах страны, чтобы собрать всех «обиженных и оскорбленных» властью под одним электоральным крылом. Иначе кто поверит, что Питер стал толерантным настолько, что по Невскому вскоре будут маршировать колонны меньшинств, а феминистские кафе станут такой же привычной частью городского пейзажа, как многочисленные бары для туристов.

Впрочем, кто отвечает за столь радужный креатив в штабе Собчак, как раз понятно. И от этого становится совсем страшно! За российскую оппозицию, за российский либерализм... И оправдать свое поведение извечным «победа любой ценой» и «победителей не судят» уже не получится.

Главные креаторы предвыборной кампании Ксении Собчак – российская актриса (звезда детского фэнтези-фильма 1993 года) Анна Федосеева (слава Богу, что не Шукшина!) и ее половая партнерша - американский продюсер Дженнифер Салкесс - еще недавно были героинями разборок и скандалов в отечественном кинематографе (примечательно, что такая профессиональная трансформация – от кино в политику – у кино-лесбо-дуэта произошла меньше чем за пару месяцев, хотя обычно требуются годы, чтобы стать хоть немного квалифицированным политтехнологом). Еще в январе СМИ в красках рассказали, как эта группа пытается развести российских продюсеров на финансирование некоего российско-американского фильма, призванного, якобы, восстановить дружбу между Вашингтоном и Москвой после отставки Дональда Трампа и скорого падения «путинского режима». Последние заявления спецпрокурора США Мюллера о непричастности Кремля к победе Трампа конечно спутали планы Федосеевой-Салкесс, как, впрочем, и целой армии различных ЛГБТ-сообществ, выстроивших на противостоянии нынешнему президенту Соединенных Штатов долгосрочные пиар-кампании.

Финальным аккордом, завершающим реквием по ушедшему разуму, как раз и стал выход дуэта Федоссевой-Салкесс из кинематографического круга в большую политику. Шаг настолько же бессмысленный, насколько неизбежный для кинодеятельниц: крушение амбициозных планов по съемкам собственного фильма, нежелание творческой тусовки иметь с ними общих дел толкнули на поиски нового вида заработка.

А здесь им удачно подвернулась Собчак. Поверив сладким убеждениям Анны Федосеевой и согласившись на концепцию «прогрессивной» избирательной кампании, Ксения Анатольевна имеет все шансы побить антирекорд своего выступления на президентских выборах. Первые «успехи» в этом направлении она уже сделала. Как сообщает телеканал RT, по негативному рейтингу в СМИ Ксения Собчак уверенно входит в топ-10 медиаперсон (12,4%). Сильнее не любят только ведущую программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольгу Скабееву и феминистку Беллу Рапопорт. Заявленные же предвыборные тезисы Собчак даже в весьма продвинутом Санкт-Петербурге вряд ли позволят ей набрать более 1% голосов.

И это будет крестом на политической карьере…

Позволим предположить, что не останутся в стороне кампании Собчак и городские силовые структуры, которые, по информации ряда источников, намерены закрыть Дженнифер Салкесс въезд в Россию, а актрису Анну Федосееву привлечь к ответственности за мошенничество. Сбежать из киноиндустрии можно, а вот от последствий собственных деяний уже никак: сбор спонсорских денег под несуществующий кинопроект правоохранительными органами вполне может быть расценен как прямое нарушение закона.

Хотя Федосееву стоило бы призвать к ответу по закону не только за махинации в киноиндустрии, но и за пропаганду гомосексуализма, которую она активно ведет на своем сайте. Здесь есть все: и порнофотографии кинодивы, и пропаганда педофилии, и агрессивная реклама феминизма, и ЛГБТ-откровения...

Ирония судьбы в том, что с так называемой «актрисой» Федосеевой-не-Шукшиной не желает связываться даже нынешний кавалер Собчак – режиссер Константин Богомолов. Он оправданно опасается, что сомнительные актерские качества Федосеевой не только загубят кинопроект, но и его личную карьеру. А потому, несмотря на все уговоры актрисы Светланы Бондарчук взять ее подружку Анну Федосееву, которые, к слову, вместе снимались в скандальной короткометражке, в новый модный сериал «Содержанки», Богомолов напрочь отказался работать с «актрисой» на одной площадке.

Стоит задуматься о своей судьбе и другим участникам политического проекта Ксении Собчак, для которых этот предвыборный этап может обернуться пятном позора и профессиональным забвением. Но если потенциальному главе предвыборного штаба Антону Красовскому не впервой вляпываться в скандалы и осознанно подставлять спину под плевки, то Светлану Бондарчук искренне жаль. Талантливая актриса, красивая женщина, которую Федосеева сделала одним из символов феминистического движения России в формате #MeToo (кампания против сексуальных домогательств и харассмента по отношению к женщинам) путем тиражирования «признаний в домогательствах» к ней неких «покойных режиссеров».

А ведь если подумать, и Бондарчук, и даже Собчак имеют нереализованный потенциал в традиционном российском кинематографе, без всяких лесбо-арт-хаусов и скандальных политических международных кинопроектов. Кое-какие связи у них есть, публичная известность тоже, равно как и свой круг почитателей. Это вполне сносный стартовый капитал, чтобы рассчитывать на роль у известных режиссеров. Собчак и вовсе могла бы попробовать себя в правозащитной деятельности, благо опыт имеется: на днях Ксения Анатольевна активно и весма удачно выступила в защиту учительницы из Барнаула, вынужденную уволиться после своих фотографий в купальнике, выложенных в соцсетях.

Что касается Кремля, который якобы сделал ставку на Собчак для нейтрализации оппозиционных кандидатов в губернаторы Санкт-Петербурга, то вполне привычная практика у Администрации Президента «забывать» всяческие договоренности, если они уже не приносят политической выгоды и ведут в тупик. Сомнительное наполнение предвыборной кампании и крайне низкие рейтинги (на уровне одного процента голосов) уроженки города на Неве все больше склоняют внутриполитический блок Кремля в сторону менее токсичного, а потому – более перспективного кандидата - Оксаны Дмитриевой. К слову, за возглавляемую ею Партию роста на минувших выборах с законодательное собрание Санкт-Петербурга проголосовало 11%. С тех пор Дмитриева только упрочила позиции, а про Собчак говорят прямо – «технический кандидат с суперотрицательным рейтингом».