Проблемы с почками: нарушение обменных процессов

Патологии почек – достаточно распространенная проблема как среди детей, так и среди взрослых. Они могут иметь инфекционно-воспалительную природу, дисметаболическую, опухолевую или травматическую, ишемическую и иные варианты поражений. В зависимости от того, какой фактор и насколько сильно влияет, определяется и тяжесть состояния, особенности изменения обменных процессов и дополнительные симптомы, проявления. Кроме того, важно проведение полного цикла диагностических мероприятий, которые позволят определить тяжесть состояния, степень нарушения обменных процессов и разработать тактику лечения и реабилитации пациента. Что же нужно сделать, чтобы максимально точно определить болезни почек?

Какие болезни почек наиболее часты?

Наиболее распространенными среди взрослого населения на сегодняшний день являются воспалительные поражения почек и мочевой системы в целом (пиелонефрит, нефрит, циститы), а также дисметаболические и обменные расстройства (дисметаболическая нефропатия ил мочекаменная болезнь). Возможны и более редкие поражения, иммунные болезни https://medaboutme.ru/zdorove/spravochnik/bolezni/, которые имеют хроническое, неуклонно прогрессирующее течение и могут приводить к серьезным повреждениям органов, вплоть до полной гибели функциональной ткани и формирования острой или хронической недостаточности почек. Почки принимают непосредственное участие во многих видах обмена, регулируют водно-солевой баланс и выведение водорастворимых продуктов метаболизма, участвуют в гормональном обмене за счет синтеза ренина и совместного участия в функционировании ренин-ангиотензинового комплекса. Таким образом, на фоне их поражений возможны серьезные проблемы со здоровьем – отеки, гипертензия, атеросклероз, ишемия.

Обследования при поражении почек

Прежде всего, при подозрении на проблемы с почками ил мочевой системой в целом, необходимо посещение терапевта или уролога, проведение полноценного осмотра и диагностики, а также последующее лечение и реабилитация, проведение профилактических мероприятий. Показано проведение ультразвукового исследования почек и мочевого пузыря, а при необходимости – рентгенография, в том числе и с введением контраста, исследование сосудов почек. Не менее важны общие анализы крови и мочи, которые могут выявить наличие воспалительных поражений, травмы мочевых путей, анемии и изменений метаболизма, особую роль играет биохимия крови, расшифровка результатов дает понятие о том, насколько существенно поражения почек отражаются на общем состоянии организма. Он показывает, как сильно страдает метаболизм солей, обмен жидкости, липидов, белков и углеводов.

Белковый и углеводный обмен

На фоне пиелонефрита, гломерулонефритов или нефрозов существенно страдает как обмен белков, так и все остальные виды метаболизма. Важно в ходе обследования оценить белково-углеводный обмен, потерю белковых фракций с мочой и нарушения соотношения белков в плазме. Дефицит плазменных белков провоцирует отеки и нарушения обмена углеводов, а потери с почками глюкозы могут грозить обезвоживанием тела. Необходимо определить все эти изменения и подобрать наиболее эффективные методы коррекции – за счет изменений питания, введения растворов внутривенно или комплексного подхода к терапии. Важно определить причину поражений почек и на основании этого строить план лечения. Если это инфекционно-воспалительные процессы – тогда терапия будет заключаться в назначении антибиотиков и противовоспалительных препаратов, фитотерапии и изменения в питании и питьевом режиме, чтобы снизить нагрузку на пораженные органы, помочь им в работе.